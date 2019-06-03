Новый Volkswagen Golf R откажется от режима Drift Mode

Volkswagen Golf восьмого поколения готовится к официальному дебюту, и энтузиасты продолжают спрашивать о превосходстве линейки R.

Глава подразделения Volkswagen R Йост Капит во время диалога с изданием TopGear рассказал по поводу режима для дрифта:

«Focus RS настроен на веселье превыше всего. Drift Mode — это бесплатная технология, которая исходит от систем привода, которые они используют. Но это не для нас».

Электрификация — это еще одна вещь, без которой останется следующий Golf R. В интервью руководитель VW R подтвердил, что отдача силовой установки составит около 300 лошадиных сил, поскольку доведение до 400 л.с. сделает автомобиль слишком дорогим, а основная цель состоит в том, чтобы стоимость составила менее 50 000 евро (примерно 56 000 долларов США).

Напоминаем, уходящий Golf R включает 2,0-литровый двигатель, обеспечивающий 296 лошадиных сил. В сочетании с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач с двойным сцеплением этого достаточно для разгона 0-100 км/ч за 5 секунд.