General Motors может возродить Hummer

Менеджмент GM пытается навязать серьезное соперничество Jeep Wrangler в сегменте внедорожников. И для этого есть несколько серьезных предпосылок.

Так, на одном из полигонов General Motors были замечены на испытаниях два представителя Wrangler. В автомобильном мире этот прием практикуется для изучения автомобилей конкурентов перед тем, как производитель создаст собственную модель.

Кроме того, есть информация о том, что финансовый план GM предполагает осуществление миллиардной инвестиции в завод, расположенный в Вентцвилле. На данный момент там собирают два пикапа — GMC Canyon Chevrolet Colorado. Поэтому не исключено, что потенциальный внедорожник может взять что-то из двух упомянутых моделей.

Известно, что General Motors планирует составить конкуренцию Jeep достаточно давно. Например, в 2007 году был представлен концепт Hummer HX, который так и остался на уровне прототипа.

Также в 2015 году среди дилеров GM был объявлен конкурс относительно своего видения соперника Wrangler. И может быть, что бренд Hummer может получить вторую жизнь.