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General Motors может возродить Hummer 

Car.ru + ещё 2 16 минут назад
Фото: Allroader.ru
Менеджмент GM пытается навязать серьезное соперничество Jeep Wrangler в сегменте внедорожников. И для этого есть несколько серьезных предпосылок.
Так, на одном из полигонов General Motors были замечены на испытаниях два представителя Wrangler. В автомобильном мире этот прием практикуется для изучения автомобилей конкурентов перед тем, как производитель создаст собственную модель.
Кроме того, есть информация о том, что финансовый план GM предполагает осуществление миллиардной инвестиции в завод, расположенный в Вентцвилле. На данный момент там собирают два пикапа — GMC Canyon и Chevrolet Colorado. Поэтому не исключено, что потенциальный внедорожник может взять что-то из двух упомянутых моделей.
Известно, что General Motors планирует составить конкуренцию Jeep достаточно давно. Например, в 2007 году был представлен концепт Hummer HX, который так и остался на уровне прототипа.
Также в 2015 году среди дилеров GM был объявлен конкурс относительно своего видения соперника Wrangler. И может быть, что бренд Hummer может получить вторую жизнь.
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Автоновости , Бортжурнал , Jeep , Chevrolet , Jeep Wrangler , Chevrolet Colorado , GMC Canyon , Hummer , General Motors
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