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GM выпустит конкурента Jeep Wrangler? 

Allroader.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
В реалиях сегодняшнего дня конкуренция на автомобильном рынке настолько высока, что мировые автогиганты стараются не оставить на откуп соперникам ни одной хоть сколь-нибудь прибыльной ниши. Вот и концерн General Motors, распознав большой потенциал в сегменте среднеразмерных классических внедорожников, решил заняться разработкой аналога всем известного Jeep Wrangler. Американские фотошпионы запечатлели, как инженеры GM испытывают увешанные датчиками экземпляры Wrangler на своем полигоне в штате Мичиган.
Если привязываться к размерам, то в портфолио General Motors появился вполне подходящий в конкуренты Chevrolet Blazer. Тем не менее это городской кроссовер с несущим кузовом на архитектуре C1XX, а для того, чтобы отбить покупателей у Wrangler понадобится проверенная лестничная рама и куда более широкие возможности на бездорожье, усиленные специальным инструментарием типа раздаточной коробки и внедорожных мостов.
В принципе, GM вполне может возродить имя Chevrolet Trailblazer, но на данном этапе мы склоняемся к тому, что компания постарается избавиться от противоречивого груза прошлого и вывести в свет совершенно новое название. Также такой шаг выгодно выделит старания GM на фоне Ford, который для соперничества с Wrangler возрождает имя Bronco. Более того, по обыкновению это будет не просто одна модель, а два соплатформенных автомобиля под марками Chevrolet и GMC.
Пока что никаких официальных пояснений от General Motors по поводу испытаний внедорожников Wrangler не поступало, да и говорить пока особо не о чем — наверняка разработка новинок находится в зачаточном состоянии. Но не исключено, что в ближайшие месяцы мы все чаще будем слышать новости о среднеразмерных рамниках из Детройта.
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Автоновости , Jeep , Chevrolet Blazer , Chevrolet , Jeep Wrangler , Chevrolet TrailBlazer , Ford
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