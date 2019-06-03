Маткапитал предложили тратить на покупку автомобиля

Использование материнского капитала хотят расширить. Средства могут разрешить тратить на покупку автомобиля. Авторы законопроекта предлагают оформлять машину в собственность ребёнка, на которого эти деньги и выдавались.

На маткапитал можно будет купить авто не дороже 1 млн рублей с двигателем не более 125 лошадиных сил, — сообщает о предложении депутатов «Российская газета».

Инициаторы считают маткапитал важной мерой поддержки семей с детьми. Транспортные средства зачастую нужны родителям, чтоб возить детей в школу и на спортивные секции. По замыслу депутатов, если в течение трёх лет человек продал машину, то средства маткапитала необходимо будет вернуть. Также проект запрещает тратить маткапитал на спортивные авто, пляжные джипы и кабриолеты, которые предназначены скорее для развлечений, нежели для реальных нужд семьи. Соответствующий проект уже существует в ряде российских регионов. В Бурятии, например, можно купить автомобиль на эти деньги только при условии вложения личных сбережений.