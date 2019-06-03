BMW дополнительно «подогрела» кроссоверы X3 M и X4 M

Пару "горячих" соплатформенных вседорожников, которые уже с зимы продаются и в России, BMW оснастила новым опциональным пакетом от M Performance. Правда, все доработки сводятся к визуальной модернизации кроссоверов.

BMW выпустила целый набор аксессуаров, которыми можно украсить кузова обеих моделей. Почти все детали выполнены из карбона, за исключением серии фирменных наклеек на борта вседорожников в М-цветах. В бодикит же вошли, к примеру, карбоновые решетки радиатора, накладки на воздухозаборники на крыльях и бамперах, внушительный спойлер для X3 M и куда более компактный — для кросс-купе X4 M и тому подобное.

Активно применяется углепластик в рамках пакета M Performance и для отделки интерьера. Карбоновыми становятся, к примеру, накладки на пороги и вставки на передней панели и даже панелях дверей, а также подрулевые переключатели. Само рулевое колесо при этом можно отделать не только углепластиком, но и алькантарой в местах хвата. Кроме того, на полу появятся велюровые коврики с М-логотипом, а встроенные в двери светодиоды смогут проецировать лого на асфальт при их открытии.

Для ходовой части и тем более для силового агрегата никаких модернизационных решений M Performance не предлагается.

BMW X3 M и X4 M оснащаются 6-цилиндровым турбомотором, развивающим в базовом варианте 480 л.с. и 600 Нм крутящего момента, а в версии Competition — 510 л.с., а также спортивным 8-диапазонным автоматом и системой полного привода.

В России стоимость кроссоверов стартует с отметки в 7 680 000 рублей за BMW X3 M, а кросс-купе с тем же мотором обойдется минимум в 7 840 000 рублей.