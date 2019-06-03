В идее тратить маткапитал на машины нашли опасность

Член Общественной наблюдательной комиссии, социолог Сергей Таланов заявил, что разрешение тратить материнский капитал на покупку машин может привести к отмене этой меры господдержки. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам Таланова, разрешение тратить средства на авто грозит появлением мошеннических схем. В качестве примера он привел покупку авто на маткапитал с дальнейшим переоформлением на других граждан.

Законопроект, разрешающий покупать машины на маткапитал, запрещает перепродавать их в течение трех лет с момента покупки. Таланов отметил, что по схеме с переоформлением автомобиль можно будет продать и через три года: это всё еще не старая машина, на которую будет спрос.

Кроме того, авто, приобретенные на средства капитала, могут по доверенности передаваться в пользование третьим лицам с правом их дальнейшего выкупа.

По мнению социолога, из-за риска мошенничества материнский капитал в итоге могут отменить.

Ранее депутаты Госдумы предложили новую концепцию использования маткапитала на покупку автомобилей. По задумке авторов, если машину оплачивают этими средствами, она сразу же должна оформляться в собственность ребенка. Также предполагается, что на маткапитал можно будет купить авто не дороже миллиона рублей и с двигателем не более 125 лошадиных сил.

До этого уже были отклонены несколько законопроектов о разрешении покупать на материнские деньги авто. Противники этой инициативы предполагали, что многие россияне начнут покупать дорогие машины, которые никакого отношения к развитию и защите интересов ребенка не имеют.

Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Деньги выдаются при рождении (усыновлении) второго и последующих детей вне зависимости от материального положения семьи. В последний раз программу продлили до конца 2021 года.