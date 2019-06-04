Платные парковки в Подмосковье: когда появятся и сколько будут стоить

Московская областная дума сразу в трех чтениях приняла законопроект, дающий властям право определять расположение платных парковок в Подмосковье и назначать тарифы. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, стоимость часа стоянки в области может составить около 40 рублей.

Руководитель проекта Probok.net Александр Шумский в беседе с РБК назвал разумной ценой часа парковки сумму максимум в 50 рублей. Он отметил, в Москве на большинстве улиц действует тариф в 40 рублей.

«В Подмосковье можно начинать с цифры 40 или 50 рублей. Главное, чтобы люди научились платить за то, что раньше было бесплатным», — сказал эксперт.

По мнению Шумского, запустить систему платных парковок в области будет непросто из-за сложной административной структуры региона: в Подмосковье существуют областные, федеральные и муниципальные дороги, поэтому нет единого центра организации движения. Эксперт добавил, что подмосковные власти с опаской относятся к возможному росту протестных настроений из-за ввода платных парковок. Кроме того, существует проблема передачи данных между ведомствами.

Шумский объяснил, что Москва смогла договориться о получении данных от МВД , но другим регионам это пока не удалось. В итоге парковки есть, а штрафов за неоплату нет.

Шумский добавил, что проблема с парковками в Московской области действительно существует, но не повсеместно. Он считает, что платные парковки стоит организовать в Химках, Реутове, Балашихе и Подольске, а, например, в Серпухове в них смысла нет, так как там всегда много свободных мест.

Ранее власти Подмосковья пообещали не вводить платные парковки как минимум в течение года. По словам чиновников, после ввода парковок стоянка будет бесплатной в период с 21:00 до 07:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Принятый областной Думой законопроект также запрещает организацию платных парковок на участках, прилегающих к спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, а также организациям культуры.