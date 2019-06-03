В Беларуси разработают гоночный электромобиль

Белорусские ученые работают над созданием гоночного электромобиля. Презентация новой гибридной машины состоится в 2020 году. Об этом заявил руководитель научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" НАН Беларуси Александр Белевич.

Заявление было сделано в Минске, где стартовал очередной этап международного электромобильного марафона "Ралли мира".

— Мы хотим показать, что в Беларуси развивается электромобилестроение, показать компетенции. Надеемся, что в следующем году сможем полноценно поучаствовать, потому что у нас есть инициативный проект — гоночный электромобиль. Пока работа в процессе, в следующем году рассчитываем получить результат, — сообщил агентству БЕЛТА Александр Белевич.

Отметим, что в 2017 году белорусские ученые и инженеры презентовали электромобиль, созданный на базе легкового автомобиля Geely SC7 . На одной зарядке он может проехать около 150 километров. Заряжается электромобиль либо шесть часов (от источника питания в 220 Вольт), либо 3-4 часа (380 Вольт). Во время испытаний электромобиль разгонялся до 110 километров в час. Мощность двигателя — 80 лошадиных сил.

В Белоруссии разработали также минивэн на базе Joylong. В отличии от электромобиля на базе Geely в минивэне батарея батарея находится не в багажнике, а под днищем автомобиля.

После чего белорусские электромобили стали неофициальными участниками международного электромобильного марафона "Ралли мира" на Кубок Андрея Нагеля-2019.