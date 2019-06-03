Вступили в действие новые правила по легализации тюнинга. Что и как изменилось

С 1 июня начала работать новая схема регистрации внесения изменений в конструкцию автомобиля в ГИБДД . В ходе работы над регламентом часть необходимых действий водителям упростили, но пока ведомство наладить корректное взаимодействие с автомобилистами не в состоянии.

По уже закрепленной в нормативных актах схеме, легализовывать изменения водителю придется еще до начала работы над автомобилем: первый этап процесса заключается в обращении в специализированную лабораторию за одобрением планируемых изменений. Эксперты должны разрешить, к примеру, установку газобаллонного оборудования, силовых бамперов, лифт-комплектов в подвеску внедорожника, увеличение колесной базы при строительстве лимузинов или внесение каких-то других желаемых автовладельцем изменений.

Следующим этапом станет обращение в ГИБДД с заключением лаборатории и получение разрешения уже в ведомстве (с некоторых пор это считается бесплатной госуслугой, запросить которую можно через интернет). И только после этого можно приступать непосредственно к работам над автомобилем. Готовый автомобиль придется представить сначала экспертам лаборатории для получения заключения об испытаниях, затем специалистам, которые проведут техосмотр, и вот тут-то можно будет нанести повторный визит в ГИБДД для официального закрепления изменений в документах — ПТС и свидетельстве о регистрации.

Как отмечает "Коммерсант", процесс работы над единым регламентом начался два-три года назад, когда ГИБДД принялась лишать регистрации автомобили с изменениями в конструкции, чем спровоцировала социальный протест. До этого таким автовладельцам угрожал лишь 500-рублевый штраф, поэтому, учитывая сложность и запутанность существовавшей процедуры по регистрации внесенных изменений, ею практически никто не пользовался.