С 1 июня начала работать новая схема регистрации внесения изменений в конструкцию автомобиля в ГИБДД. В ходе работы над регламентом часть необходимых действий водителям упростили, но пока ведомство наладить корректное взаимодействие с автомобилистами не в состоянии.
По уже закрепленной в нормативных актах схеме, легализовывать изменения водителю придется еще до начала работы над автомобилем: первый этап процесса заключается в обращении в специализированную лабораторию за одобрением планируемых изменений. Эксперты должны разрешить, к примеру, установку газобаллонного оборудования, силовых бамперов, лифт-комплектов в подвеску внедорожника, увеличение колесной базы при строительстве лимузинов или внесение каких-то других желаемых автовладельцем изменений.
Следующим этапом станет обращение в ГИБДД с заключением лаборатории и получение разрешения уже в ведомстве (с некоторых пор это считается бесплатной госуслугой, запросить которую можно через интернет). И только после этого можно приступать непосредственно к работам над автомобилем. Готовый автомобиль придется представить сначала экспертам лаборатории для получения заключения об испытаниях, затем специалистам, которые проведут техосмотр, и вот тут-то можно будет нанести повторный визит в ГИБДД для официального закрепления изменений в документах — ПТС и свидетельстве о регистрации.
Как отмечает "Коммерсант", процесс работы над единым регламентом начался два-три года назад, когда ГИБДД принялась лишать регистрации автомобили с изменениями в конструкции, чем спровоцировала социальный протест. До этого таким автовладельцам угрожал лишь 500-рублевый штраф, поэтому, учитывая сложность и запутанность существовавшей процедуры по регистрации внесенных изменений, ею практически никто не пользовался.
Впрочем, на данном этапе в ситуации, скорее всего, будет наблюдаться временный сумбур: как сообщает то же издание, МВД пока не утвердило ряд необходимых нормативных документов, поэтому инспекторы работают по временным инструкциям. Что касается прочих этапов легализации, то, по мнению экспертов, они лишь создают дополнительные сложности для автомобилистов. Стоимость всей процедуры оценивается в 10-12 тысяч рублей, но далеко не в каждом регионе страны удастся найти, кому их отдать: до сих пор нет ясности в вопросе о том, что такое "испытательная лаборатория", и кому именно будет делегировано право выдачи экспертных заключений. В Росаккредитации же на запрос о числе аккредитованных организаций изданию не ответили.