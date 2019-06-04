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Ford остановил два завода в России 

Авторамблер + ещё 8 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Компания Ford остановила производство на двух своих заводах — в Набережных Челнах и в Елабуге. Третий конвейер, который находится во Всеволожске, прекратит работу в течение двух недель.
Компания Ford Sollers подтвердила, что российская сборка моделей Fiesta, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer на предприятии в Челнах завершена, а выпуск Focus на мощностях площадки во Всеволожске будет остановлен в середине июня 2019 года. В разговоре с ТАСС председатель профсоюза предприятия Михаил Сергеев уточнил, что Mondeo в Ленобласти уже перестали собирать, а 13-14 июня должна закончиться сборка Ford Focus.
Как сообщал "Авторамблер", в конце марта Ford подтвердил слухи об уходе с российского рынка — компания закроет автозаводы и прекратит продажи легковых автомобилей. В России останется только коммерческий Ford Transit, локализованный на конвейере нового СП, 51% которого будет владеть "Соллерс". Оставшиеся легковушки распродают с большими скидками, однако запасы машин на складах, по оценкам экспертов, уже подходят к концу.
Что касается рабочих на заводах, то им предложили уволиться по соглашению сторон с выплатой от 5,5 до 12 месячных окладов.
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Автоновости , Ford Focus , Ford Transit , Михаил Сергеев , Sollers , Ford , ИТАР-ТАСС
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