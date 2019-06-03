Skoda презентовала новый двухдверный пикап Mountiaq

Компания Skodа продемонстрировала новый двухдверный пикап Mountiaq. Новинку создали на базе кроссовера Kodiaq. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу компании.

Длина пикапа составляет почти 5000 миллиметров, ширина — больше 2000 миллиметров, высота — 1710 миллиметров.

Под капотом Mountiaq разместили двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 190 лошадиных сил. Его оснастили большой грузовой платформой и 17-дюймовыми колесными дисками.

Как сообщила газета «Известия», над прототипом новинки трудились 35 студентов дизайн-школы чешской компании. Это уже шестой по счету проект студентов марки.