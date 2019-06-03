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Skoda презентовала новый двухдверный пикап Mountiaq 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: @skodade
Компания Skodа продемонстрировала новый двухдверный пикап Mountiaq. Новинку создали на базе кроссовера Kodiaq. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу компании.
Длина пикапа составляет почти 5000 миллиметров, ширина — больше 2000 миллиметров, высота — 1710 миллиметров.
Под капотом Mountiaq разместили двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 190 лошадиных сил. Его оснастили большой грузовой платформой и 17-дюймовыми колесными дисками.
Как сообщила газета «Известия», над прототипом новинки трудились 35 студентов дизайн-школы чешской компании. Это уже шестой по счету проект студентов марки.
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