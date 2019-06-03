Власти Москвы посчитали количество машин на МКАД

Столичный Центр организации дорожного движения посчитал количество машин, ежедневно проезжающих по МКАД. Оказалось, что их число равно 1,36 млн При этом 51% машин зарегистрирован в регионах страны, все остальные — в Москве, сообщается на странице ГКУ «Центр организации дорожного движения» в Twitter.