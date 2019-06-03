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Власти Москвы посчитали количество машин на МКАД 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press
Столичный Центр организации дорожного движения посчитал количество машин, ежедневно проезжающих по МКАД. Оказалось, что их число равно 1,36 млн При этом 51% машин зарегистрирован в регионах страны, все остальные — в Москве, сообщается на странице ГКУ «Центр организации дорожного движения» в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что полную реконструкцию МКАД планируется завершить до конца 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с кольцевой дорогой может быть введена в эксплуатацию ко Дню города.
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