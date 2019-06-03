Зона платной парковки выходит в Подмосковье

Платные парковки появятся в Подмосковье, где ранее таких «удобств» не было.

Московская Областная Дума сразу в трех чтениях приняла законопроект, определяющий правила организации платных парковок на территории региона. Власти получили право определять расположение таких стоянок и рассчитывать стоимость парковки на них.

В отличие от Москвы, Московская область имеет сложную административную структуру, поэтому и определять расположение парковок и тарифы за них, вероятно, будут местные власти. В Подмосковье нет единого центра организации движения, нет единого центра координации светофоров.

Кроме того, хотя такие города как, к примеру Химки и Зарайск, являются частью одного региона, по напряженности дорожного движения между ними нет ничего общего.

Химки — это обычный московский район (они даже со всех сторон окружены территорией Москвы), в то время как Зарайск — сонный провинциальный городок, где и дорожного движения-то почти нет.

Пока подмосковные власти обещают не вводить платные парковки как минимум в течение года и заявляют, что в ночное время с 21:00 до 07:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни стоянка будет бесплатной.

Но аппетит может прийти во время еды, говорит автоюрист и правозащитник Виктор Вэксер.

Мы все помним, что когда в Москве парковки были бесплатные, мы все искали свободные места, чтобы поставить автомобиль. Но делали это за бесплатно. Сейчас, когда все парковочные места в Москве стали платными, мы точно так же ищем свободные места, только теперь уже за свои деньги. Введение платных парковок не решает проблему свободных мест! Но власти Подмосковья почему-то не видят этого, — сказал он «Ридусу».

Разумеется, если платные парковки существуют в одном субъекте федерации, то они точно так же могут существовать в любом другом регионе. Закон Московской области поэтому можно просто скопировать со столичного аналогичного закона.

Но, естественно, стоимость такой парковки должна быть ниже, чем в Москве, подчеркивает Вэксер, хотя в некоторых районах области это будет выглядеть несправедливо по отношению к москвичам.

Мы сейчас знаем, что на одной стороне улицы в Химках или Люберцах, которая относится к столице, плата за капремонт составляет раза в два больше, чем на другой стороне той же улицы, относящейся к области. Это, конечно, абсурд, но где-то ведь административная граница должна быть проведена. С парковками, вероятно, будет такая же картина, — говорит юрист.

То, что трафик в разных районах Подмосковья отличается по насыщенности в разы, если не на порядки, не должно стать проблемой, продолжает он.

Очевидно, что стоимость парковки вблизи МКАД и в том же Зарайске должна быть различной. Но ведь и в Москве тарификация зонированная. За парковку внутри Бульварного кольца водитель оплачивает 400 рублей, а в каком-нибудь Бирюлево-Восточном — 40, — говорит эксперт.

Антон Тарасов. Платные парковки не решают и одной из проблем автомобилистов, но они создают дополнительные проблемы для трафика, говорит кандидат в депутаты Мосгордумы

Мы как раз сегодня снимали телевизионный ролик, в котором доказывали, что смысла в платных парковках нет, будь то Москва или Московская область. Более того, чем больше платных парковок, тем хуже ситуация с дорожным движением, — сказал он «Ридусу».

Тарасов указывает среди проблем, которые создает введение платных парковок, то, что к таким парковкам «прилагаются» эвакуаторы, которые чтобы выполнить свою работу, занимают второй ряд автодороги; создание «окружающего трафика» — когда автовладельцы вынуждены накручивать круги по району в поисках куда бы приткнуть свою машину.

Эксперты неоднократно подчеркивали, что подобные действия властей отрицательно сказываются на благосостоянии горожан, а автомобили, исчезающие с улиц, в итоге загромождают дворы.