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«Известия»: в России создадут базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний 

ТАСС + ещё 11 4 часа назад
Фото: ТАСС
ГИБДД планирует разработать онлайн-платформу для проверки клиентов каршеринга на предмет нарушений правил дорожного движения. Об этом во вторник пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова.
"Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД", — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Отмечается также, что ГИБДД планирует запретить водителям, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены водительских прав, пользоваться услугой каршеринга.
Ранее в компании "Яндекс", владеющий сервисом каршеринга "Яндекс. Драйв", сообщили, что планируют установить в автомобилях такси и каршеринга в Москве устройство, которое будет автоматически деактивировать учетную запись водителей в системе онлайн-заказов за опасное вождение.
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Автоновости , Яндекс , ГИБДД , газета "Известия"
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