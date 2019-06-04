В ГИБДД придумали новое наказание для злостных нарушителей

ГИБДД планируют запретить каршеринг для водителей, которые хоть раз были лишены прав или постоянно нарушают ПДД. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу управления надзорной деятельности ГИБДД Романа Мишурова.

По его словам, полицейские хотят создать единую базу злостных нарушителей, которой смогут пользоваться каршеринговые компании. В нее планируют внести данные о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах.

Мишуров подчеркнул, что эти водители являются угрозой для законопослушных граждан.

Глава межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян рассказал, что с ростом числа каршеринговых компаний, на дорогах становится все больше новичков. По его словам, даже без аварий они создают опасные ситуации на дорогах и повреждают авто, например, врезаются в столбы при парковке.

При этом лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин заявил «Известиям», что ограничительные меры могут привести к появлению нелегального рынка, где будут продавать аккаунты «чистых» водителей попавшим под запрет ГИБДД.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на пользование каршерингом для водителей моложе 25 лет. Также, по мнению Петрова, минимальный стаж водителей, которые могут пользоваться сервисом, должен составлять три года.

Депутат утверждал, что с ростом популярности каршеринга происходит все больше аварий с участием взятых в аренду машин. Сейчас каршеринговые сервисы устанавливают разные требованию к стажу и возрасту клиентов. Чаще всего речь идет о стаже вождения от двух лет и возрасте от 21 года. Некоторые сервисы в 2018 году снизили требования к возрасту до 19 лет и к стажу до одного года.