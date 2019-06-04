Трех лидеров рынка ОСАГО уличили в сговоре о повышении цен на полисы

ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО в компаниях «Росгосстрах» , «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах» . Компании уличили в завышении тарифов на полисы ОСАГО для жителей Москвы и Подмосковья.

Как рассказала «Известиям» начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева, в том случае если будут выявлены нарушения, в отношении компаний антимонопольная служба предпримет «соответствующие меры антимонопольного реагирования».

В компаниях признают, что вернулись к тарифам прошлого года. Ставки ОСАГО увеличились на 14% с 3600 рублей до 4118 рублей.

Как заявляют в Общероссийском народном фронте (ОНФ), страховщики нарушают закон ст. 11.1 ФЗ № 135, предусматривающий запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.