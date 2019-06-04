ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО в компаниях «Росгосстрах», «Альфа-Страхование» и «Ингосстрах». Компании уличили в завышении тарифов на полисы ОСАГО для жителей Москвы и Подмосковья.
Как рассказала «Известиям» начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева, в том случае если будут выявлены нарушения, в отношении компаний антимонопольная служба предпримет «соответствующие меры антимонопольного реагирования».
В компаниях признают, что вернулись к тарифам прошлого года. Ставки ОСАГО увеличились на 14% с 3600 рублей до 4118 рублей.
Как заявляют в Общероссийском народном фронте (ОНФ), страховщики нарушают закон ст. 11.1 ФЗ № 135, предусматривающий запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.