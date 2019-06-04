На Гран-При Детройта Cadiilac показал две новых модели

На протяжении проведенного в Мичигане заезда под названием Chevrolet Detroit Grand Prix, в качестве соперников на гоночной трассе оказались новинки в линейке моделей — Cadillac CT4-V и CT5-V с использованием легкого камуфляжа.

Это может являться намеком на появление моделей большей мощности в ближайшем будущем.

Не так давно компания Cadillac провела презентацию двух свежих моделей, входящих в линейку V-Series. Общей чертой обеих моделей является то, что они базируются платформе Alpha 2 с задним приводом, с возможностью установки полного привода в качестве опции, подвеской спортивного типа, автоматической 10-скоростной коробкой передач, а также задним дифференциалом с повышенным уровнем трения.

CT4-V в качестве силовой установки оборудован усиленным турбодвигателем объемом 2, 7 литра, мощность которого составляет 324 лошадиные силы. Модель CT5-V в качестве силовой установки получила двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 360 л.с.

car.ru

Компания не планирует на этом останавливаться, о чем свидетельствует появление на гонке двух закамуфлированных прототипов, которым управляли Марк Ройс и вице-президент компании Кен Моррис.

Не стоит исключать возможность, что на флагманском седане модели CT6, которого планируется выпустить всего 275 единиц, будет установлен двигатель V8 с двойным турбонаддувом объемом 4, 2 литра.