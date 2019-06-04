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Названа дата старта продаж красивого кроссовера Haval 

Авторамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Haval F7 стала первой моделью бренда, производство которой налажено на новом заводе в Тульской области. В салонах автомобиль появится уже 5 июня, тогда же компания объявит цены.
Как сообщал "Авторамблер", Haval F7 доступен в России с четырехцилиндровыми рядными бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 (150 л.с.) и 2 литра (190 л.с.), роботизированной преселективной семиступенчатой коробкой передач, передним или полным приводом.
F7 является серийным воплощением концепт-кара HB-02, представленного в 2016 году на Пекинском автосалоне. В самой компании концепцию дизайна "товарного" кроссовера называют "космической капсулой" за его обтекаемый кузов, узкую оптику и широкую радиаторную решетку с узором в виде сот. Уже в "базе" Haval F7 укомплектован светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, а также светодиодными задними фонарями, а также мультимедийной системой с экраном диагональю 9 дюймов.
Опционально для кроссовера в начальной комплектации доступны система бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер с цветным 3,5-дюймовым экраном на панели приборов, задние датчики парковки, датчики дождя и света.
На сегодняшний день, помимо F7, модельный ряд Haval представлен компактным городским кроссовером H2, семейным кроссовером Н6 и полноразмерным рамным внедорожником Н9. В скором времени на рынке появится и купеобразный паркетник Fx7 в стиле BMW X4.
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Автоновости , BMW X4 , BMW
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