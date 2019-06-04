Проверка ФАС: когда подешевеют полисы ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, поднявших после майских праздников цены на ОСАГО в столичном регионе. Как пишут «Извести», страховщиков заподозрили в ценовом сговоре.

По данным издания, «АльфаСтрахование» «Ингосстрах» почти одновременно подняли тарифы на 14 процентов (с 3600 до 4118 рублей), а «Росгосстрах» — на 11 процентов (с 3699 рублей до 4118 рублей).

Проверку начали по жалобе экспертов проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков». В ОНФ сочли, что компании нарушают статью 11.1 закона «О защите конкуренции», которая предусматривает запрет на согласованные действия, ограничивающие конкуренцию. По мнению экспертов, страховщики решили переложить на автовладельцев из более обеспеченных регионов часть убытков по ОСАГО в «токсичных регионах».

В «Росгосстрахе» сообщили, что после майских каникул стоимость полисов ОСАГО вернулась к ставке, действовавшей в 2018 году. В некоторых городах тариф остался прежним. В компании пояснили, что определяют тарифную ставку, исходя из общей ситуации на рынке, динамики убыточности и из-за действий других страховщиков.

В «Ингосстрахе» также заявили, что стоимость ОСАГО в Москве и области изменилась в рамках коррекции. В апреле компания снижала ставку до 3600 рублей, опираясь на предварительные результаты I квартала 2019 года. Когда были получены окончательные результаты, страховщик решил вернуться к прежним значениям. При этом в «Ингосстрахе» не исключили возможности снижения цен.

В «АльфаСтраховании» объяснили, что компания вернулась к ставке, действовавшей до 9 апреля 2019 года. Свое решение страховщик объяснил продолжающимся с конца 2018 года ростом цен на запчасти и увеличением средней выплаты по ОСАГО.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев подчеркнул, что повышение тарифов не станет критичным для москвичей. По его словам, полисы могут подешеветь для многих граждан после реализации полномасштабной реформы ОСАГО: тогда размер стоимости полиса будет зависеть не от региона, а от водителя.

Со 2 апреля россияне могут самостоятельно выбирать компанию-страховщика в системах гарантирования продаж ОСАГО — «Едином агенте» и «е-Гаранте».

Обе службы распределяют водителей убыточных для страховщиков регионов, чтобы защитить компании от наплыва убыточных клиентов.

В России в несколько этапов проходит реформа ОСАГО. Сначала Центробанк расширил коридор базовых ставок для полиса ОСАГО вверх и вниз, затем будет отменен ряд коэффициентов (мощности — с 1 сентября 2019-го, региональный — с 1 сентября 2020-го).