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Kia рассекретила новый кроссовер для России 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Новый компактный кроссовер Kia будет продаваться по всему миру, а на российском рынке появится в 2020 году.
В пресс-службе Kia подтвердили, что в России новинка появится под тем же названием, что и в США — Seltos. Имя было позаимствовано из греческой мифологии — из легенды о сыне Геркулеса, Кельте (Celtos). При этом в компании заменили "С" на "S", что символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness). Покупателями такого автомобиля в компании видят миллениалов, то есть людей, родившихся после 1981 года.
В компании подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что кроссовер получит 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и динамическую цветную подсветку Sound Mood Lighting.
Премьера новинки состоится до конца июня. В Южной Корее и на других рынках Kia Seltos появится во второй половине 2019 года.
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