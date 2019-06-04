Kia рассекретила новый кроссовер для России

Новый компактный кроссовер Kia будет продаваться по всему миру, а на российском рынке появится в 2020 году.

В пресс-службе Kia подтвердили, что в России новинка появится под тем же названием, что и в США — Seltos. Имя было позаимствовано из греческой мифологии — из легенды о сыне Геркулеса, Кельте (Celtos). При этом в компании заменили "С" на "S", что символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness). Покупателями такого автомобиля в компании видят миллениалов, то есть людей, родившихся после 1981 года.

В компании подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что кроссовер получит 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и динамическую цветную подсветку Sound Mood Lighting.

Премьера новинки состоится до конца июня. В Южной Корее и на других рынках Kia Seltos появится во второй половине 2019 года.