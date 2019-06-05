Кто попал в черный список водителей России

МВД передало Российскому союзу автостраховщиков (РСА) список транспортных средств, у которых может не оказаться ОСАГО: речь идет о 15 процентах от всех машин в Москве и о десяти процентах в Подмосковье. Об этом сообщает Autonews.

В список попали авто, в отношении которых отсутствует информация о наличии полиса. Все машины были замечены комплексами фотовидеофиксации.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил Autonews.ru, что список представляет собой базу данных по потенциальным нарушителям, поэтому ГИБДД стоит предупредить каждого из них.

Проверку наличия полисов ОСАГО провели с помощью камер в феврале 2019 года. Тогда количество верифицированных машин составляло 36,7 миллиона единиц в столице и Московской области. В результате выяснилось, что в Москве нет данных о полисах у 0,33 миллиона автомобилей, а в области — у 0,14 миллиона машин.

Теперь в РСА проанализируют полученные от МВД данные. В организации уточнили, что некоторые их цифры отличаются от данных полиции, окончательный вариант списка находится в стадии сверки.

До этого РСА передавали свои списки МВД. В результате из 38 556 350 авто, сведения о которых есть в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, в МВД смогли идентифицировать 37 824 847 (98,1 процента). Еще 731 503 машин не смогли идентифицировать по техническим причинам: некоторые полисы ОСАГО были выписаны на другие авто, не те, что есть в базе МВД. Иногда полисы были оформлены, а МВД их не видело. Бывали ситуации, когда автомобиль застрахован, но не стоит на учете в ГИБДД.

Autonews отмечает, что в ближайшее время фиксировать нарушителей в автоматическом режиме не будут. В РСА заявили, что запустят систему только после появления у всех сторон «точной уверенности».