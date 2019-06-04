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Новое поколение Toyota RAV4 появится в октябре 2019 года 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Японская автомобилестроительная компания Toyota сообщила о выпуске нового автомобиля RAV4.
Автомобиль будет построен на платформе GA-К, с проектировкой TNGA и будет оснащаться новыми моторами, продолжив художественную стилистику нынешней модели.
На сегодняшний день на рынках доступно всего 3 модели: спортивная, с новым дизайном передней части машины; роскошная и внедорожник. Но стоить отметить, что на выставке Шанхайского автосалона RAV4 был лишен внедорожной комплектации.
Внутри кроссовер будет оснащен мультимедийной системой, такой дизайн сделает машину более функциональной, но в тоже время интерьер салона останется простым и в меру технологичным.
Силовая установка RAV4 будет оснащена бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 170 л.с. Также будет выпущен гибридный автомобиль, который будет иметь 2,5-литровый турбомотор, отдача которого составит 218 л.с. Данные модели будут доступны в передне— и полноприводной комплектации.
Ожидается, что Toyota RAV4 на российском рынке появится в октябре текущего года
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Автоновости , Toyota , Toyota RAV4
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