Новое поколение Toyota RAV4 появится в октябре 2019 года

Японская автомобилестроительная компания Toyota сообщила о выпуске нового автомобиля RAV4.

Автомобиль будет построен на платформе GA-К, с проектировкой TNGA и будет оснащаться новыми моторами, продолжив художественную стилистику нынешней модели.

На сегодняшний день на рынках доступно всего 3 модели: спортивная, с новым дизайном передней части машины; роскошная и внедорожник. Но стоить отметить, что на выставке Шанхайского автосалона RAV4 был лишен внедорожной комплектации.

Внутри кроссовер будет оснащен мультимедийной системой, такой дизайн сделает машину более функциональной, но в тоже время интерьер салона останется простым и в меру технологичным.

Силовая установка RAV4 будет оснащена бензиновым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 170 л.с. Также будет выпущен гибридный автомобиль, который будет иметь 2,5-литровый турбомотор, отдача которого составит 218 л.с. Данные модели будут доступны в передне— и полноприводной комплектации.