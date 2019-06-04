АвтоВАЗ отзывает более 900 Lada XRay

АвтоВАЗ отзывает 933 автомобиля Lada XRay из-за риска повреждения сварного шва вала усилителя электромеханического усилителя рулевого управления, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день. Список VIN-кодов представлен на сайте Росстандарта в разделе "Документы".

Владельцев автомобилей Lada Xray, подпадающих под отзыв, проинформируют по телефоны или письмом. Машину нужно будет предоставить в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На транспортных средствах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.