С 1 июля в России подорожают китайские автомобили

Компания Geely планирует впервые с начала 2019 года повысить цены на все модели, а также изменить условия гарантийного обслуживания.

Как стало известно "Авторамблеру", с 1 июля вырастет стоимость автомобилей Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 2019 года производства. Вместе с тем гарантийный срок на них будет увеличен с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Напомним, с 1 января 2019 года ставка НДС в России была повышена с 18% до 20%. Ее повышение привело к тому, что практически все автомобильные компании повысили цены на модели примерно на 4-10%. Geely оказался единственным брендом, который в первой половине 2019 года продавал автомобили по ценам 2018 года.

Согласно новому прайс-листу, который есть в распоряжении "Авторамблера", Atlas подорожает на 25 тыс. рублей. В базовой комплектации после повышения цен кроссовер будет стоит от 1 114 990 рублей за версию с двухлитровым мотором и МКПП, а в топовом исполнении 1,8T Luxury 4WD с АКПП — от 1 664 990 рублей. До конца июня "Атлас" можно купить по текущим ценам — от 1 089 990 рублей до 1 639 990 рублей.

Цены на Emgrand X7 вырастут на 15 тыс. рублей и будут варьироваться от 1 004 900 рублей до 1 294 900 рублей (пока — от 989 900 рублей до 1 279 900 рублей). На те же 15 тыс. вырастет стоимость Emgrand 7 -он будет стоить от 750 990 рублей до 914 990 рублей (пока — от 735 990 рублей до 899 990 рублей).