Анонсирован первый российский гиперкар для дрифта

Создатели гиперкара Flanker F намекают на то, что в будущем может появится серийная версия.

Flanker F был разработан в 2018 году для выступлений в Российской дрифт серии пилотом Сергеем Кабаргиным. По словам создателя гиперкара, проект занял около года: дрифт-кар оснастили 7,6-литровым мотором мощностью 640 л.с. в сочетании с секвентальной 5-ступенчатой коробкой передач. Кузов для машины изготовили из карбона и кевлара, в салоне установили карбоновые кресла Tillet.

По словам Кабаргина, в будущем Flanker F можно будет увидеть не только на гоночных трассах, но и на обычных дорогах. Однако для того, чтобы запустить гражданскую версию в производство, необходимо провести множество тестов и сертифицировать автомобиль для езды по дорогам общего пользования.

Flanker F покажут 8 июня на технологическом фестивале MY.TECH на курорте "Игора".