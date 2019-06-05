Focus (Германия): «Лада» уходит с европейского рынка — что будет с культовым российским автопроизводителем?

Focus (Германия) . Но «Ладу 4×4», бывшую «Ниву», можно модернизировать. А «Веста» вполне конкурентоспособна в своем ценовом сегменте. Новые жесткие экологические требования ЕС требуют жертв. Вот и « Лада » уходит с европейского рынка. Было бы жаль потерять эту культовую машину, чей статус по-своему сравним со статусом «Джипа Вранглер» и « Мерседеса Джи-класс», сокрушается автор. Но «Ладу 4×4», бывшую «Ниву», можно модернизировать. А «Веста» вполне конкурентоспособна в своем ценовом сегменте.

Новые, весьма жесткие экологические требования ЕС требуют жертв: в апреле сообщили, что российская марка «Лада» покинет европейский рынок. Но у компании есть идеи насчет собственного будущего.

Компания-импортер «Лада Дойчланд» (Lada Deutschland) сумела договориться о том, что трехдверная «Лада 4×4» все же будет дополнительно поставляться на немецкий рынок небольшими сериями до 1000 экземпляров. Это подтвердил на этой неделе в Фейсбуке глава дистрибьютора Макс Шмидт (Max Schmidt). Ранее этот полноприводный «вездеход» был известен под названием «Нива». До конца мая 2019 года должны быть собраны заказанные на этот год автомобили, после чего их распределят между импортерами. «Лада Дойчланд», впрочем, в дальнейшем будет модифицировать их своими силами, чтобы и в 2020 году иметь возможность предложить машины клиентам. Таким образом, немецкий импортер станет одновременно и своего рода производителем.

Если соблюдать экологические требования ЕС, цена вырастет на 53%

Однако при этом 4×4 из-за специального производства утратил бы свое основное преимущество — низкую цену. Сейчас эта модель с дополнительной антикоррозионной защитой стоит 11 990 евро, тюнингованная версия Urban — 13 290 евро. Кроме того, есть существенно более крупная пятидверная версия, и она дороже еще на 1500 евро.

Из-за новых экологических требований ЕС цена, однако, резко вырастет. По словам Шмидта, модель 4×4 подорожает на безумные 6400 евро. Сейчас «Лада 4×4» сертифицирована в соответствии с нормами WLTP (Всемирная согласованная процедура испытаний транспортных средств малой грузоподъемности), имея расход топлива в 9,8 л/100 км. При этом выброс СО2 составляет 226 г на 1 км.

Может быть, «Лада» вынуждена уходить в угоду «сестре» «Дачия»?

Причина проста: новое распоряжение ЕС служит цели стимулировать покупки электромобилей, у которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу равны нулю, а также гибридных авто, у которых нормы выхлопа должны быть на абсурдно низком уровне. Впрочем, и те и другие машины можно использовать лишь на коротких дистанциях.

Инсайдеры отрасли предполагают, однако, что есть и еще одна причина ухода «Лады» с западноевропейского рынка: с января 2017 года «Лада» входит в состав группы « Рено » (Renault), а модели «Веста», XRAY и 4×4 являются конкурентами продукции фирмы «Дачия» (Dacia), входящей в тот же концерн и также представленной в дешевом сегменте рынка. Поклонников марки «Лада» предложение «Дачии» вряд ли утешит: хотя модель внедорожника «Дастер» (Duster) в минимальной комплектации стоит 11 490 евро, полноприводная версия обойдется покупателю минимум в 15 600 евро. При этом ее возможности на настоящем бездорожье весьма скромны.