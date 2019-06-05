Новый Chevrolet Corvette будет оснащен защитой от чип-тюнинга

Новая версия автомобиля Corvette, по словам представителей компании, будет оборудована блоком управления силовой установкой, которую невозможно взломать.

Инженерно-технические специалисты компании Chevrolet утверждают, что специальный блок не допустит смену прошивки двигателя для увеличения мощности мотора. Они считают, что те умельцы, которые попытаются взломать блок управления, столкнутся с большими сложностями. Чип-тюнинг на новой автомашине практически невозможен. Специалисты создали мощную защиту от взлома программного обеспечения, установленного на новом Corvette.

Суть защиты заключается в следующем: в случае попытки изменения параметров работы двигателя, бортовой компьютер автоматически должен перейти в режим восстановления. Он должен уничтожить любой посторонний код, которого не должно быть в оригинальном программном обеспечении машины.

Автомобиль Corvette С7 также оборудован защитой от взлома программного обеспечения, но уже есть многочисленные факты того, что защита взламывалась автомобильными хакерами. Тем не менее инженеры компании утверждают, что в новом Corvette С8 защиту взломать невозможно. Но пока это лишь вопрос времени.