Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В День России 12 июня парковки в Москве будут бесплатными 

ТАСС + ещё 10 6 часов назад
Фото: ТАСС
Парковка в Москве будет бесплатной в День России, который отмечается 12 июня. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"День России в столице будут отмечать на разных городских площадках. 12 июня парковка на улицах Москвы будет бесплатной, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину неподалеку от мест проведения праздника", — приводятся слова заместителя мэра Максима Ликсутова.
Платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме и по действующим тарифам.
ТАСС: последние новости
ГИБДД устранило сбой в работе информационной системы "АвтоВАЗ" отзывает в России более 900 автомобилей Lada XRAY "Известия": в России создадут базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний
Автоновости , Максим Ликсутов , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто попал в черный список водителей России
Экспресс на полном ходу сбил женщину в Чехии
В ГИБДД произошел крупный сбой26
АвтоВАЗ отзывает более 900 Lada XRay1
11 человек погибли в ДТП в Сенегале
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
00:25
Автомобиль сгорел после аварии на МКАД
ДТП
00:25
Заснувший за рулем перевернулся в авто и выжил
ДТП
02:49
Полиция начала проверку в отношении Якубовича
ДТП
02:10
Бензин перестал приносить прибыль в России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение