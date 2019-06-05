В ГИБДД произошел крупный сбой

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Источник: сбой в базе ГИБДД произошел по всей России 

ТАСС + ещё 32 2 часа назад
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета", — сказал собеседник агентства.
По его словам, неполадки должны быть устранены в ближайшее время, специалисты работают над этим.
Федеральная информационная система ГИБДД используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Система предназначена для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции РФ.
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