В ГИБДД произошел крупный сбой

К чему привёл сбой в системе ГИБДД по всей России

Сбой в единой базе ГИБДД на время парализовал работу региональных автоинспекторов, сообщает ТАСС. В результате многие российские автолюбители не получили услугу по регистрации и снятии авто с учёта, а сами полицейские не могли в течение часа проверить нарушителей на наличие штрафов.

5 июня о массовых неполадках в информационной системе ГИБДД агентству сообщил источник в правоохранительных органах . По его словам, сбой ощутили автоинспекторы не только в столице, но и других регионах по всей стране.

«Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета", — подчеркнул собеседник.

Спустя час полицейские отчитались о возобновлении работы системы. Тот же неназванный источник сообщил, что «последствия сбоя полностью устранены и приём граждан возобновлён». При этом собеседник агентства рассказал, какие неудобства испытали водители.

«Подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств и выдачей водительских удостоверений», — заявил источник.

По его словам, последствия сбоя ощутили и сами автоинспекторы, которые не могли воспользоваться базой, где содержится вся информация о наложенных штрафах на автолюбителей за нарушение ПДД.