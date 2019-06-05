В ГИБДД произошел крупный сбой

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К чему привёл сбой в системе ГИБДД по всей России 

Рамблер + ещё 41 4 часа назад
Сбой в единой базе ГИБДД на время парализовал работу региональных автоинспекторов, сообщает ТАСС. В результате многие российские автолюбители не получили услугу по регистрации и снятии авто с учёта, а сами полицейские не могли в течение часа проверить нарушителей на наличие штрафов.
5 июня о массовых неполадках в информационной системе ГИБДД агентству сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, сбой ощутили автоинспекторы не только в столице, но и других регионах по всей стране.
«Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета", — подчеркнул собеседник.
Спустя час полицейские отчитались о возобновлении работы системы. Тот же неназванный источник сообщил, что «последствия сбоя полностью устранены и приём граждан возобновлён». При этом собеседник агентства рассказал, какие неудобства испытали водители.
«Подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств и выдачей водительских удостоверений», — заявил источник.
По его словам, последствия сбоя ощутили и сами автоинспекторы, которые не могли воспользоваться базой, где содержится вся информация о наложенных штрафах на автолюбителей за нарушение ПДД.
Комментарии29
Автоновости , Видео , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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