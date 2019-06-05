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В базе ГИБДД произошел масштабный сбой 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Из-за возникшей проблемы автовладельцы не могут зарегистрировать машины не только в Москве, но и в регионах.
Сбой затронул работу федеральной информационной системы Госавтоинспекции, из-за чего во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Наличие проблемы подтверждают и региональные СМИ. В частности, портал 74.ru передает, что два центра по регистрации автомобилей в Челябинске приостановили работу. Прием граждан по вопросам регистрации транспорта и выдачи, замены водительских удостоверений обещают возобновить после восстановления работоспособности системы. Похожая ситуация возникла и в Томской области. В разговоре с изданием Vtomske.ru представитель местной Госавтоинспеции заявил, что не работает федеральная база ФИС-М ГИБДД и не предоставляются все услуги, которые предполагают проверку данных срез эту систему — регистрация ТС, выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов.
Напомним, последний раз сбой был зафиксирован в марте 2019 года. Тогда на протяжении нескольких часов автомобилисты не могут получить и заменить права, а также зайти на сайт Госавтоинспекции и воспользоваться онлайн-сервисами.
Как сообщал "Авторамблер", в июне 2017 года полицейская база данных подверглась хакерской атаке, а в мае того же года МВД России зафиксировало кибератаку на персональные компьютеры ведомства. Тогда была временно приостановлена выдача прав и прием экзаменов у кандидатов в водители в нескольких регионах, в том числе в Москве.
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Автоновости , МВД , ИТАР-ТАСС
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