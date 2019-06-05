Toyota назвала стоимость купе Supra

Российское представительство « Тойоты » сумело выбить несколько новейших купе для нашего рынка. Всего в этом году в страну попадут 22 «Супры». Заказы на них начали принимать онлайн и в 13 дилерских центрах с этой недели. Есть все шансы, что машины разберут до конца недели (если они уже не закончились).

Комплектация одна — Passion, и она богатая. В ней есть адаптивные фары и круиз-контроль, проекционный дисплей, кожаные сиденья с электрорегулировками, беспроводная зарядка смартфона, доступ в салон и запуск двигателя без ключа, 19-дюймовые колеса, аудиосистема JBL с сабвуфером, навигация и масса других опций.

Цена — 5 534 000 рублей. Единственная доплата — это 18 тысяч за цвет-«металлик». Впрочем, отлично подходящие машине ярко красный и ярко желтый колеры бесплатны. Для сравнения: соплатформенный родстер BMW Z4 с тем же мотором 3.0 турбо в 340 л.с. и 8-ступенчатым автоматом стоит от 4 840 000 рублей, но его «база» беднее.

Из 22-х зарезервированных для России «Супр» три будут из лимитированной серии Edition 1. Набор опций у них тот же, отличается только цветовое решение: красная кожа, черные колеса и матовый серый кузов. Эти автомобили будут стоить дороже, но цену на них пока не объявили.