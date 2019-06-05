Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД

Сбой в базе ГИБДД ликвидирован

Специалистам удалось ликвидировать неполадки, произошедшие с информационной базой данных ГИБДД . Прием граждан в отделениях инспекции по всей России возобновлен. Ранее из-за всероссийского сбоя ГИБДД была вынуждена приостановить регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений. Правила регистрации автомобилей были ранее изменены, а сбои в базе данных приводили к масштабным последствиям.

Сбой, случившийся с базой данных Государственной автоинспекции (ГИБДД), был устранен специалистами ведомства. Доступ к информационному ресурсу был восстановлен, сообщает RT.

Во всех региональных отделениях ГИБДД возобновлен прием граждан. Ранее по всей Российской Федерации были вынужденно приостановлены регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений.

Кроме того, был ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения правил дорожного движения. Источники в ведомстве сообщали СМИ, что сбой затронул работу отделений ГИБДД в Москве, а также в прочих регионах России, передает НСН.

«Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета», — заявил один из источников.

Центры по регистрации автомобилей приостановили свою работу в Челябинске. «Прием граждан по вопросам замены водительских удостоверений будет осуществляться после восстановления работоспособности системы», — сообщили челябинские гаишники.

Технические неполадки с базой данных ГИБДД порой приводят к курьезным случаям. В середине осени 2018 года из-за масштабного сбоя Госавтоинспекция не сумела вынести постановления о более чем пяти миллионах штрафов, передает ФАН.

Причиной сбоя стало «некорректное слияние баз данных» федеральной информационной системы, которую используют центры автоматической фиксации административных правонарушений. Постановления выносятся ими автоматически на основании данных камер наружного наблюдения.

Как уточнил глава ГИБДД, «то дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато».

Из-за неполадок система «выбрасывала» постановление в корзину, где их накопилось сразу 5 млн единиц.

Ранее ГИБДД предложила обновить правила регистрации транспортных средств. Владельцы автомобилей в России теперь должны будут регистрировать свои машины и получать автомобильные номера тех регионов, где у них есть прописка.

Нововведения вступят в силу с августа 2019 года. Сейчас действуют правила от 2013 года, согласно которым собственник, купивший автомобиль с номерами другого региона РФ, мог зарегистрировать ее в домашнем регионе, не меняя номер.

Теперь же номер придется менять — в полиции отметили, что возвращение к старым правилам обусловлено необходимостью вести учет, анализировать и прогнозировать развитие российских областей, краев, республик и округов. Кроме того, это должно помочь развитию дорожно-транспортной дисциплины и законности, подчеркнули в ГИБДД.

При этом, согласно закону «О государственной регистрации транспортных средств», вступающем в силу летом 2019 года, у россиян появляется возможность получить автомобильные номера напрямую у официального дилера, не посещая ГИБДД — там будут присваивать только номер. Знаки владелец авто будет получать самостоятельно — у изготовителя. Для фирм-производителей Федеральная антимонопольная служба разработает ограничения по тарифам.

Кроме того, в конце сентября прошлого года МВД ввело новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов. Теперь на учет разрешается ставить автомобили с электронными паспортами транспортного средства (ПТС), более того — с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС становится обязательным для всех новых автомобилей.

При этом ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и дальше, но у владельца есть возможность заменить «бумажку» на электронный ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то можно будет получить его дубликат.

В декабре 2018 года был введен мораторий на внесение каких-либо поправок в ПДД. Об этом заявил в разговоре с ТАСС глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — заявил Митрошин.