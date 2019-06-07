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В России подешевели полисы ОСАГО 

Авторамблер + ещё 9 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Автостраховщики заявили о снижении средней стоимости полиса «автогражданки» на 6% в 2019 году.
По итогам января-мая 2019 средняя стоимость полиса для легковых автомобилей физлиц снизилась на 4,1%, до 5,37 тыс. рублей, а для юрлиц — на 13,5%, до 7,018 тыс. рублей. Для грузовых автомобилей ОСАГО в среднем подешевело на 11,2%, до 6,965 тыс. рублей, для мотоциклов и мотороллеров — на 18,6%, до 917 рублей, для тракторов — на 12,5%, до 1,129 тыс. рублей.
По данным Российского союза автостраховщиков, подорожание было зафиксировано для такси (+7,1%, до 17,24 тыс. рублей), автобусов регулярных перевозок (+12,3%, до 7,237 тыс. рублей), троллейбусов (+6,9%, до 9,803 тыс. рублей) и трамваев (+5,5%, 5,625 тыс. рублей).
Между тем, ранее стало известно о резком повышении тарифов на ОСАГО тремя крупнейшими страховыми компаниями в Москве и Московской области. Так, "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" в мае повысили тарифы в столице и в области на 14% — с 3,6 тыс. до 4 118 тыс. рублей, а «Россгосстраха» — на 11%, с 3 699 рублей до 4 118 рублей. Столь резкое увеличение стоимости страховки стало поводом для жалобы в Федеральную антимонопольную службу.
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Автоновости , Альфастрахование , ФАС , Ингосстрах
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