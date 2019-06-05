Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тульской области начинают собирать китайские Haval 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Haval
ТУЛА, 5 июн — РИА Новости. Китайский концерн GreatWallMotorCompanyLimited открыл в среду в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область) автомобильный завод Haval, который будет выпускать до 80 тысяч автомобилей в год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, открывая торжественную церемонию, первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев напомнил, что старт проекта был дан еще в 2014 году. Общий объем инвестиций в проект составил более 500 миллионов долларов. Новое предприятие будет выпускать кроссоверы, рамные внедорожники, пикапы, легковые автомобили.
"Соблюдение графика ввода объектов завода являлось для нас безусловным приоритетом. Была создана необходимая инфраструктура: газ, электричество, вода. Построена новая железнодорожная ветка. Сейчас прорабатывается вопрос развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур", — сказал Федорищев.
Как отмечают в пресс-службе облправительства, вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. Планируется создание еще порядка одной тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что холдинг инвестирует в новый завод до 20 миллиардов рублей.
Компания Great Wall Motor Company Limited — один из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний, занимающихся производством легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками, продажами по всему миру. Great Wall уже более десяти лет подряд занимает лидирующие позиции в сегменте внедорожников и 15 лет — в сегменте пикапов в Китае.
Последние новости
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов Прогноз из США: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана
Комментарии
Автоновости , Вячеслав Федорищев , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый KIA Sorento 2020 снова замечен на тестах
Байкер спас кошку на дороге и попал в смертельное ДТП3
В Туле начали производить Haval F73
Парковка в Москве станет временно бесплатной3
GM обует свои машины в безвоздушные покрышки
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
00:25
Автомобиль сгорел после аварии на МКАД
ДТП
00:25
Заснувший за рулем перевернулся в авто и выжил
ДТП
02:49
Полиция начала проверку в отношении Якубовича
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение