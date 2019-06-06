Будущие машины General Motors могут получить безвоздушные шины

Uptis (Unique Puncture-proof Tire System; в переводе — «уникальная, устойчивая к проколам система шин») включает внешний протектор и мягкий обод, между которыми — «спицы» из смеси композитного каучука и полимерного стекловолокна. По словам Michelin, Uptis — это важный шаг в сторону реализации концепта Vision, представленного в 2017 году. General Motors же планирует начать тестирование прототипов шин в реальных условиях позже в этом году на электромобилях Bolt своего мичиганского автопарка.

Безвоздушная технология шин используется Michelin в шинах Tweel, которые были представлены еще в 2005 году. Позже компания начала продавать такие шины — для использования в строительной и сельскохозяйственной технике.

GM рассчитывает, что в случае успешных испытаний Uptis безвоздушные шины начнут использоваться на пассажирских автомобилях к 2024 году.