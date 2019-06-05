GM обует свои машины в безвоздушные покрышки

Компании Michelin и General Motors объявили об объединении усилий для совершенствования технологии безвоздушных покрышек и представили разработку следующего поколения под названием Uptis. Её эффективность проверили на испытательном полигоне GM в Милфорде, штат Мичиган.

Акроним в имени новой безвоздушной покрышки расшифровывается как Unique Puncture-proof Tire System (уникальная, устойчивая к проколам система покрышек). Конструкция состоит из внешнего протектора и внутреннего обода, между которыми натянуты мягкие «спицы» из смеси композитного каучука и полимерного стекловолокна. Их использование позволяет эксплуатировать покрышки на достаточно высокой скорости.

Обутые в Uptis батарейные Chevrolet Bolt EV будут тестировать на испытательном полигоне GM в Милфорде, штат Мичиган. Если все пройдет успешно, то к 2024 году GM будет предлагать безвоздушные покрышки для некоторых своих моделей в качестве опции. Они позволят снизить неподрессоренную массу и увеличить дальность пробега без подзарядки.

Michelin уже используется безвоздушную технологию на колесах Tweel для мини-погрузчиков с бортовым поворотом. Они представляют собой жесткую ступицу, соединенную с протектором посредством гибких деформируемых спиц из полиуретана.