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Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N. V. отозвал свое предложение о слиянии с Renault после того, как партнер французского автопроизводителя Nissan Motor отказался поддержать сделку, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее FCA сообщил, что направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах.
По данным источников газеты, двое представителей Nissan в совете Renault планировали отказаться от поддержки 40-миллиардного слияния, тогда как остальные члены готовились проголосовать за. Это вызвало сомнения по поводу приверженности компании сохранению альянса в случае осуществления слияния.
Французское правительство в среду заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии Nissan сохранения альянса с Renault. Власти попросили отложить голосование по поводу слияния, что побудило Fiat Chrysler отозвать свое предложение.
Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона. Основана в 1898 году, в 2018 году продала около 3,9 миллиона автомобилей в 134 странах. Штат компании превышает 180 тысяч человек.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Fiat , Renault , Chrysler , Mitsubishi , Wall Street Journal
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