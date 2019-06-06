Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин рассказал, что в ведомстве нашли еще один способ предотвратить рост цен на топливо.
Антимонопольщики предлагают ввести для независимых нефтеперерабатывающих заводов требование о регулярной и равномерной продаже нефтепродуктов на бирже — это выровняет оптовые цены и предотвратит их скачки, считают в ФАС.
Как уточнил Голомолзин, в настоящее время нефтяные компании продают на бирже объемы, превышающие установленный порог, задача — сделать эти продажи равномерными.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего в правительстве топливно-энергетический комплекс, сообщили, что пока не ознакомлены с данной инициативой, пишут «Известия».
Напомним, за январь–май текущего года Росстандарт проверил 366 АЗС и отметил снижение нарушений по физико-химическим свойствам топлива.