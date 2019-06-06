Когда подешевеет бензин: власти нашли способ сдержать рост цен

Инициатива в первую очередь направлена на сдерживание оптовых цен. В ФАС считают, что эта мера, возможно, позволит отказаться от давно обсуждаемой идеи повысить порог обязательных продаж на бирже.

Доля независимых НПЗ на рынке составляет от 10 до 15 процентов. У таких предприятий есть право на налоговый вычет при условии продаж на бирже как минимум десяти процентов произведенного продукта. Однако сейчас на такие НПЗ не распространяется требование о равномерности и регулярности продажи продукции на бирже.

По словам Голомолзина, если поставщик весь предписанный ему объем продаст в ходе нескольких сделок и в интересах конкретного покупателя, это приведет к отклонениям в ценообразовании. В ФАС считают, что у независимых НПЗ должен быть такой же режим торгов, как у вертикально интегрированных компаний (ВИНК).

В исследовательской группе «Петромаркет» «Известиям» заявили, что цены на бензин формируются соотношением спроса и предложения на всем рынке. Эксперты заявили, что биржевой сегмент играет здесь лишь второстепенную роль. По их мнению, даже если требования к независимым НПЗ изменят, это не повлечет за собой значительных изменений на рынке.

Порог обязательных продаж моторного топлива на бирже могут увеличить с 30 июня, когда завершится действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин.

Ранее президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, в котором заявил, что в 2019 году нефтепереработка переживает кризис, а цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже выросли в среднем на 20 процентов.

По его данным, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на АИ-92 на петербургской товарно-сырьевой бирже выросли на 23 процента, АИ-95 подорожал на 18,5 процента, а стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 2,5 процента. Баженов отметил, что рост цен отражается на мелком опте.

Среди причин роста цен президент НТС назвал сокращение объема производства, связанное с ремонтами на НПЗ, уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок и на экспорт. Для решения проблемы Баженов предложил властям вдвое снизить акцизы на топливо «Евро 5» и повысить продажи топлива на бирже.