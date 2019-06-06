Росстандарт намерен бороться с недоливом на АЗС

Проблема недолива топлива давно волнует всех автовладельцев, и в конце 2018 года Росстандарт занялся данным вопросом, разработав перечень мер по борьбе с этой проблемой.

Он собирается пересмотреть технические условия ГОСТа 9018-89. Действующий на данный момент ГОСТ был введен в 1989 году и давно не отвечает требованиям к работе современных АЗС. Являясь неактуальным, он все же не теряет своей силы. Ярким примером погрешности действующего ГОСТа можно считать тот факт, что при заливании бензина в бак не учитывается температура окружающей среды. Этим могут воспользоваться недобросовестные продавцы, чтобы обмануть расходомеры и, соответственно, автовладельца.

Новый ГОСТ должен предотвратить подобные случаи. Планируется что новый ГОСТ не только усилит контроль по борьбе с недоливом, но и пересмотрит требования к ПО.

Выпуск нового ГОСТа на оборудование заправок планируется к 2020 году.