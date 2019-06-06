Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росстандарт намерен бороться с недоливом на АЗС 

Car.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Проблема недолива топлива давно волнует всех автовладельцев, и в конце 2018 года Росстандарт занялся данным вопросом, разработав перечень мер по борьбе с этой проблемой.
Он собирается пересмотреть технические условия ГОСТа 9018-89. Действующий на данный момент ГОСТ был введен в 1989 году и давно не отвечает требованиям к работе современных АЗС. Являясь неактуальным, он все же не теряет своей силы. Ярким примером погрешности действующего ГОСТа можно считать тот факт, что при заливании бензина в бак не учитывается температура окружающей среды. Этим могут воспользоваться недобросовестные продавцы, чтобы обмануть расходомеры и, соответственно, автовладельца.
Новый ГОСТ должен предотвратить подобные случаи. Планируется что новый ГОСТ не только усилит контроль по борьбе с недоливом, но и пересмотрит требования к ПО.
Выпуск нового ГОСТа на оборудование заправок планируется к 2020 году.
Car.ru: последние новости
Союз автостраховщиков доработал приложение «ДТП. Европротокол» Минпромторг ищет деньги на программы господдержки спроса на авторынке Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Си Цзиньпин приехали в зоопарк на «Аурусе»5
Новый KIA Sorento 2020 снова замечен на тестах
Байкер спас кошку на дороге и попал в смертельное ДТП3
В Туле начали производить Haval F79
Парковка в Москве станет временно бесплатной4
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
00:25
Автомобиль сгорел после аварии на МКАД
ДТП
00:25
Заснувший за рулем перевернулся в авто и выжил
ДТП
02:49
Полиция начала проверку в отношении Якубовича
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение