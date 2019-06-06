Автомобилистам приготовили ворох запретов

Издание Autonews рассказало , какие изменения ждут российских автомобилистов с 1 июля 2019 года. Одним из основных изменений станет ужесточение наказаний за пьяные ДТП.

Ранее Госдума в трех чтениях поддержали законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за такие аварии. В ближайшее время он поступит на подпись в Совет Федерации , а затем вступит в силу. Документ представляет собой поправки в статью 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) и переводит пьяные ДТП в разряд тяжких преступлений.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью срок для пьяного водителя составит от трех до семи лет (сейчас до четырех лет), а если в ДТП есть жертвы — от пяти до 12 лет тюрьмы (сейчас от двух до семи лет). Если погибли от двух человек и больше предлагается отправлять виновного в тюрьму на 8-15 лет (сейчас от четырех до девяти лет).

Этим летом в России также начнет действовать запрет на импорт машин с правым расположением руля. Коснется он только транспорта, в котором больше восьми посадочных мест, например, микроавтобусов. Также запретят импортировать самосвалы, грузовики с манипуляторами, автобусы категорий М2 и М3 с правым рулем. Ввозить праворульные легковушки не запретят, но правила их ввоза усложнятся: такие авто будут проходить индивидуальную сертификацию в специальных испытательных лабораториях с аккредитацией. Эти лаборатории пока есть не во всех российских городах.

Еще одно летнее нововведение — запрет на перевозку детей в ночное время суток. Пока это ограничение коснется только автобусов. Перевозить детей в автобусах можно будет только с 06:00 до 23:00. Каждый автобус для перевозки детей до 1 июля необходимо оснастить системой ГЛОНАСС, также все они должны пройти лицензирование. Без лицензии водителя и организацию оштрафуют на суммы от 50 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, в ближайшее время на подмосковные дороги вернутся камеры, фиксирующие нарушения средней скорости движения. Около сотни камер появится в населенных пунктах и на участках между ними, где правила нарушают чаще всего. Среднюю скорость движения авто на участке измеряют с помощью двух приборов, поэтому водитель не сможет проехать под одной камерой с нормальной скоростью, а затем разогнаться.

Также городские рейсовые автобусы и маршрутки этим летом начнут оснащать устройствами непрерывной регистрации маршрута и скорости движения, времени работы и отдыха водителей. Штраф за отсутствие устройства составит от одной до трех тысяч рублей для водителя и до десяти тысяч рублей — для должностного лица.

Еще одно изменение коснется большегрузов: тариф системы «Платон», собирающей плату с 12-тонных грузовиков за проезд по федеральным трассам, проиндексируют. Сначала планировалось, что налог для владельцев фур вырастет с 1,90 до 2,15 рубля за километр еще с 1 июля 2018 года, но в итоге повышение тарифов перенесли ровно на год.