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В России начались продажи нового Range Rover Evoque 

Авторамблер 55 минут назад
Фото: Авторамблер
Сменивший поколение Evoque появился в салонах дилеров.
Напомним, новинка базируется на модульной платформе PTA (Premium Transverse Architecture), которую "Эвок" разделил с Range Rover Velar. От последнего он также унаследовал и элементы дизайна — в частности, геометрию передней оптики и выдвижные дверные ручки. Габариты и очертания кузова остались прежними.
Как сообщал "Авторамблер", автомобиль стал доступен для заказа еще в конце 2018 года. В России новый Evoque можно приобрести с дизельным мотором объемом 2 литра мощностью 150 либо 180 л.с. и с бензиновыми двигателями того же объема, которые выдают 200 или 249 "сил".
На российском рынке также появилась гибридная модификация MHEV с 300-сильной установкой. Все перечисленные агрегаты сочетаются с 9-диапазонным "автоматом" ZF и системой полного привода.
Уже в "базе" новый Evoque получил функцию дистанционного открывания и закрывания дверей InControl Remote, которая также позволяет удаленно установить температуру в салоне и определить местоположение автомобиля на парковке. В список стандартного оборудования также входят 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, передние и задние датчики парковки и светодиодные фары.
Цены на модель объявили еще в декабре: новый Evoque стоит от 2,929 млн рублей, что на 29 тыс. дороже предшественника.
Как сообщал "Авторамблер", ранее EuroNCAP опубликовал видео краш-теста нового Range Rover Evoque. Кроссовер справился с испытаниями на максимальные пять звезд. Защиту водителя и взрослых пассажиров, ребенка и пешеходов оценили на 94%, 87% и 72% соответственно, а работу электронных систем — на 73%.
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Автоновости , Rover , Land Rover
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