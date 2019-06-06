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Fiat отозвал предложение о слиянии с Renault 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Причиной срочной остановки процесса объединения Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с Renault стала политическая ситуация во Франции.
О грядущем слиянии двух автогигантов стало известно в конце мая, однако спустя всего 10 дней обе компании опубликовали сообщения об отмене сделки. В FCA заявили, что на встрече совета директоров было принято решение "немедленно остановить" процесс в связи с "политической ситуацией во Франции". Что именно имели в виду представители концерна, не уточняется.
В Renault в свою очередь сообщили, что продолжают "с интересом изучать предложение FCA о возможном объединении", однако принятие решения пока отложено по просьбе французского правительства. Напомним, правительство Франции владеет 15% акций в Renault.
В случае, если бы слияние FCA и Renault произошло, годовые продажи альянса (в который также входит Nissan и Mitsubishi) могли бы достигнуть рекордного показателя в 15 млн автомобилей.
Пока же первую строчку в рейтинге крупнейших автопроизводителей мира занимает Volkswagen — он удерживает лидерскую позицию третий год подряд. В 2018 году продажи Volkswagen составили 10,8 млн машин, что на 0,9% больше, чем в 2017 году. На второй строчке Toyota с результатом в 10,6 млн машин.
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Автоновости , Nissan , Fiat , Toyota , Volkswagen , Renault , Chrysler , Mitsubishi
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