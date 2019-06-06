Fiat отозвал предложение о слиянии с Renault

Причиной срочной остановки процесса объединения Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с Renault стала политическая ситуация во Франции.

О грядущем слиянии двух автогигантов стало известно в конце мая, однако спустя всего 10 дней обе компании опубликовали сообщения об отмене сделки. В FCA заявили, что на встрече совета директоров было принято решение "немедленно остановить" процесс в связи с "политической ситуацией во Франции". Что именно имели в виду представители концерна, не уточняется.

В Renault в свою очередь сообщили, что продолжают "с интересом изучать предложение FCA о возможном объединении", однако принятие решения пока отложено по просьбе французского правительства. Напомним, правительство Франции владеет 15% акций в Renault.

В случае, если бы слияние FCA и Renault произошло, годовые продажи альянса (в который также входит Nissan Mitsubishi ) могли бы достигнуть рекордного показателя в 15 млн автомобилей.