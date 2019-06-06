В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года. Эксперты зафиксировали столь сильное падение впервые за два года.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, с января по май 2019 года российский авторынок сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 677,5 тыс. проданных машин.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заявил, что "в мае для автомобильного рынка нет хороших новостей" и отметил, что "почти 7% падение продаж — самое значительное падение за 2 года". Снижение спроса на автомобили он связал с "макроэкономическими факторами", такими как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года. "Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом", — добавил он.

В рейтинге компаний по объемам продаж зафиксировано снижение спроса на автомобили бренда Ford , который вскоре уйдет из России. Продажам Ford не помогли даже внушительные скидки — дилеры реализовали 3,4 тыс. машин, что на 8% меньше, чем в том же месяце годом ранее.

Также резко снизились продажи Nissan — на 31%, до 4 тыс. экземпляров. 13-процентное падение отмечено у Renault (10,6 тыс. шт.) и 9-процентное — у Toyota . На 6% меньше автомобилей в мае продали и дилеры Renault.

Топ-10 автобрендов по объемам продаж:

Renault (10,6 тыс. шт. ; -13%);

Toyota (7,8 тыс. шт. ; -9%);

ГАЗ (4,3 тыс. шт. ; -8%);

Nissan (4 тыс. шт. ; -31%);

Ford (3,4 тыс. шт. ; -8%).