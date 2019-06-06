Новые «письма счастья»: кто из водителей рискует их получить

К концу 2019 года в Москве будет работать более сотни камер, фиксирующих непропуск пешеходов. Как сообщает Autonews, с начала года за это нарушение камеры выписали уже 3 109 штрафов.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что новые комплексы фотовидеофиксации появятся там, где уже происходили ДТП с пешеходами, и в наиболее опасных с точки зрения безопасности пешеходов точках.

Для выяснения, уступил ли водитель дорогу пешеходу на «зебре», комплекс рассчитывает путь движения авто и человека. Если их пути пересекаются, камера делает первое фото, на котором машина находится вдалеке, а пешеход уже вышел на «зебру». Затем комплекс измеряет темп движения пешехода и скорость авто. Если темп движения пешехода изменяется или человек останавливается, а машина продолжает ехать, то делается второй снимок.

К каждому материалу о нарушении прилагается видеоролик. Эти ролики, как заявили в ЦОДД, обязательны к просмотру перед вынесением постановления. В постановление, которое получает водитель, включены два фотоснимка. Кроме того, снятое комплексом видео хранится на случай несогласия водителя со штрафом.

В ЦОДД отметили, что за все время фиксаций не было жалоб от водителей, признанных обоснованными.

Адвокат Александр Леманн заявил Autonews, что специалисты вряд ли смогут просмотреть каждый ролик, где водитель не пропускает пешехода. По его мнению, на это не хватит человеческих ресурсов, поэтому полностью избежать ошибочных штрафов не выйдет. Леманн посоветовал иметь в авто работающий видеорегистратор и хранить записи, чтобы была возможность оспорить штраф.

Помимо контроля над представлением преимущества пешеходам камеры будут фиксировать нарушения, связанные с превышением скорости, а также несоблюдение правил остановки на пешеходных переходах (по административной статье 12.19 КоАП штраф за стоянку или остановку на «зебре» и ближе чем в пяти метрах перед ней составляет одну тысячу рублей). Также запрещено выезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться — по аналогии с разметкой-вафельницей.

По статье 12.18 административного кодекс (непредоставление преимущества в движении пешеходам) могут оштрафовать на сумму от 1,5 до 2,5 тысячи. Однако на основании материалов камер приходит минимальный штраф.