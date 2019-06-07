Продажи автомобилей Volkswagen в РФ снизились в мае на 3,5% — до 8,71 тыс. машин

Объем продаж автомобилей Volkswagen в России снизился в мае 2019 г. по сравнению с тем же месяцем 2018 г. на 3,5% и составил более 8,7 тыс. машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры Volkswagen в мае реализовали 8 тыс. 705 автомобилей, что на 3,5% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2019 г. продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 3% и составили 40 тыс. 433 машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo — эту модель в мае купили 4 тыс. 929 человек (минус 6%). Кроме того, было продано 2 тыс. 915 автомобилей Tiguan (плюс 7%). Обладателями внедорожников Touareg стали 364 человека (плюс 69%). Модель Teramont купили 213 человек.