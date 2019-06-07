Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей Volkswagen в РФ снизились в мае на 3,5% — до 8,71 тыс. машин 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Объем продаж автомобилей Volkswagen в России снизился в мае 2019 г. по сравнению с тем же месяцем 2018 г. на 3,5% и составил более 8,7 тыс. машин. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Российские дилеры Volkswagen в мае реализовали 8 тыс. 705 автомобилей, что на 3,5% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2019 г. продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 3% и составили 40 тыс. 433 машины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo — эту модель в мае купили 4 тыс. 929 человек (минус 6%). Кроме того, было продано 2 тыс. 915 автомобилей Tiguan (плюс 7%). Обладателями внедорожников Touareg стали 364 человека (плюс 69%). Модель Teramont купили 213 человек.
Агентство «Москва»: последние новости
Парковка в Москве будет бесплатной 12 июня Депутат Госдумы не поддержал идею запретить каршеринг для нарушителей ПДД «АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada XRay из-за риска повреждения шва вала усилителя рулевого управления
Автоновости , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы 10 самых популярных кроссоверов
Создана карта смерти бензиновых и дизельных автомобилей
Европейские власти заставили электромобили шуметь
Мусоровоз перевернулся в Москве
В Дубае пятнадцать туристов погибли в ДТП
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
00:25
Автомобиль сгорел после аварии на МКАД
ДТП
00:25
Заснувший за рулем перевернулся в авто и выжил
ДТП
02:49
Полиция начала проверку в отношении Якубовича
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение