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Pagani анонсировала «последнюю-препоследнюю» Zonda 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Pagani
Итальянская компания Горацио Пагани официально закрыла производство суперкара Zonda еще в 2011 году. Однако с завидной регулярностью выводит в свет эксклюзивные и уникальные версии "Зонды", построенные под конкретного клиента. Судя по всему, близится премьера еще одной такой.
Официально опубликованы компьютерные эскизы очередного уникального суперкара, который, по сообщению Pagani, получит собственное имя и будет именоваться Zonda Zun. Это имя, а также надпись на эскизах "для мистера Ма" позволяют предположить, что заказчиком экстравагантной "Зонды" стал некий клиент Paganb из Китая.
Официальных данных о проекте, помимо рендеров, пока нет, но и изображения уже заставили прессу назвать Zonda Zun "самой сумасшедшей Зондой в мире". Помимо экстравагантного фиолетового цвета (в похожий была выкрашена Zonda для Льюиса Хэмилтона) она получила еще и основательно переработанное оформление кузова, традиционно выполненное из карбона.
К примеру, суперкар снабдили массивной накладкой в виде стрелы на переднюю часть, карбоновыми воздухозаборниками для задних колес, увеличенным антикрылом, которое дополнили еще и компактным спойлером, а также элегантным элементом над сиденьями, который визуально переходит в продольный стабилизатор.
Вполне возможно, доработки "Зонды" ограничатся экстерьером: Pagani оснащает суперкары с этим именем весьма авторитетным V12 от Mercedes-AMG, от которого при объеме в 6,0 л итальянцы добиваются отдачи в 800 л.с.
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Автоновости , Льюис Хэмилтон
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