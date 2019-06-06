Pagani анонсировала «последнюю-препоследнюю» Zonda

Итальянская компания Горацио Пагани официально закрыла производство суперкара Zonda еще в 2011 году. Однако с завидной регулярностью выводит в свет эксклюзивные и уникальные версии "Зонды", построенные под конкретного клиента. Судя по всему, близится премьера еще одной такой.

Официально опубликованы компьютерные эскизы очередного уникального суперкара, который, по сообщению Pagani, получит собственное имя и будет именоваться Zonda Zun. Это имя, а также надпись на эскизах "для мистера Ма" позволяют предположить, что заказчиком экстравагантной "Зонды" стал некий клиент Paganb из Китая.

Официальных данных о проекте, помимо рендеров, пока нет, но и изображения уже заставили прессу назвать Zonda Zun "самой сумасшедшей Зондой в мире". Помимо экстравагантного фиолетового цвета (в похожий была выкрашена Zonda для Льюиса Хэмилтона ) она получила еще и основательно переработанное оформление кузова, традиционно выполненное из карбона.

К примеру, суперкар снабдили массивной накладкой в виде стрелы на переднюю часть, карбоновыми воздухозаборниками для задних колес, увеличенным антикрылом, которое дополнили еще и компактным спойлером, а также элегантным элементом над сиденьями, который визуально переходит в продольный стабилизатор.

Вполне возможно, доработки "Зонды" ограничатся экстерьером: Pagani оснащает суперкары с этим именем весьма авторитетным V12 от Mercedes-AMG, от которого при объеме в 6,0 л итальянцы добиваются отдачи в 800 л.с.