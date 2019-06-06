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Европейские власти заставили электромобили шуметь 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Первого июля в странах Европейского союза вступает в силу закон, по которому электромобили на скорости 20 км/ч и менее должны будут создавать искусственный шум. Чтобы предупредить пешеходов о своём приближении.
Первого июля в странах Европейского союза вступает в силу закон, по которому электромобили на скорости 20 км/ч и менее должны будут создавать искусственный шум. Чтобы предупредить пешеходов о своём приближении.
Этот закон был принят ещё прошлой осенью. Дело в том, что электромобили при движении не издают практически никакого шума, в отличие от дизельных и бензиновых автомобилей. Поэтому пешеходы часто не замечают их. Чтобы избежать аварий, электрокары будут издавать предупреждающие звуки не менее 56 дБА.
Такой уровень шума соответствует тому, который создаёт обычный холодильник при работе. Поэтому нельзя сказать, что электрокары будут слишком громкими, и испугать пассажиров они не смогут. Какой именно звук будут издавать машины, в законе не определено. Им может стать как обычный шум мотора, так и кудахтанье курицы.
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