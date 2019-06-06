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Создана карта смерти бензиновых и дизельных автомобилей 

Ferra.ru 16 минут назад
Фото: Ferra.ru
Экологическая организация Гринпис создала карту мира, которая показывает, насколько разные страны и города приблизились к отказу от использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Все страны на карте окрашены тремя разными цветами. Серым — те, правительства которых ещё не объявили дату начала запрета на бензиновые и дизельные автомобили. Зелёным — те, которые официально перейдут на электромобили до 2030 года, жёлтым — те, кто после 2030 года.
Города на карте тоже отмечены разными точками. Зелёным помечены те, в которых запрещены машины с двигателями внутреннего сгорания (например, Париж). Голубым — те, в которых таким машинам запрещён въезд в определённые районы, оранжевым — те, в которых въезд платный.
Гринпис ссылается на данные ООН. Их анализ говорит, что человечеству в ближайшие десять лет необходимо снизить объёмы выбросов углекислого газа в два раза, чтобы избежать катастрофы. А почти 15,5% всех выбросов парниковых газов связаны с транспортом.
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Автоновости , ООН
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