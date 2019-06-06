Создана карта смерти бензиновых и дизельных автомобилей

Экологическая организация Гринпис создала карту мира, которая показывает, насколько разные страны и города приблизились к отказу от использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Все страны на карте окрашены тремя разными цветами. Серым — те, правительства которых ещё не объявили дату начала запрета на бензиновые и дизельные автомобили. Зелёным — те, которые официально перейдут на электромобили до 2030 года, жёлтым — те, кто после 2030 года.

Города на карте тоже отмечены разными точками. Зелёным помечены те, в которых запрещены машины с двигателями внутреннего сгорания (например, Париж). Голубым — те, в которых таким машинам запрещён въезд в определённые районы, оранжевым — те, в которых въезд платный.